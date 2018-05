Papa Francesco: Verrò in Sicilia

Città del Vaticano - "Verrò in Sicilia". A dirlo, stamani, al termine della santa messa nella residenza di Santa Marta, Papa Francesco. A conclusione della funzione religiosa presieduta all'alba dal Pontefice, Sua Santità ha annunciato al giornalista siciliano Giuseppe Savà: "In settembre sarò in Sicilia per un viaggio pastorale, è già in programma". La notizia, per quanto riferita personalmente dal Vescovo di Roma al giornalista siciliano che gli aveva chiesto una sua venuta nell'Isola, non ha ancora i crismi dell'ufficialità. Papa Bergoglio non è mai stato in Sicilia nella sua vita.