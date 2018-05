Una pralina con cioccolato, bottarga di tonno e alga nori. Da Bonajuto

Modica - Pensavate che sul cioccolato di Modica fosse stato detto tutto? Ebbene, vi sbagliavate e pure di grosso. Domenica pomeriggio da pasticceria Bonajuto, storico posto a Modica Bassa che tutti conoscono. Se non lo si dovesse conoscere allora siete in grave mancanza. Bonajuto è uno dei luoghi in provincia di Ragusa che non può mancare fra le vostre conoscenze, in cui una visita almeno una volta nella vita è obbligatoria. Bonajuto è un po’ come il ristorante Majore di Chiaramonte: un topos quasi letterario.

La nostra idea originaria era quella di comprare qualche tavoletta di cioccolato, magari arricchita con essenze particolari. Invece, ciò che ha suscitato la nostra attenzione è una stata piccola scatola azzurra contenente due praline su cui campeggia la scritta “Maris”. Chiediamo di cosa si tratti e ci viene spiegato che è una pralina ispirata al mare che coniuga la dolcezza del cioccolato con la sapidità dei sentori salini. All’interno, vi è cacao, alghe nori essiccate, bottarga di tonno e copertura di cioccolato bianco, con un lieve sentore di vaniglia.

Lo ammettiamo: c’era scetticismo perché l’idea del cioccolato col pesce non è che sia proprio una cosa che si provi tutti i giorni. Ma siccome siamo dei curiosi senza ritegno decidiamo di acquistare la scatolina e di assaggiarle. Ebbene, nonostante lo scetticismo iniziale, la pralina di cioccolato e alga nori con bottarga di tonno, ve la consigliamo caldamente.

All’assaggio, il ripieno sprigiona una certa sapidità, smorzata dal sentore di vaniglia e dal cioccolato. Il sapore del mare, incredibile ma vero, si avverte veramente in particolar modo grazie al gusto sapido della bottarga di tonno, a cui fa da contraltare l’alga nori. Nonostante tutto questo possa sembrare un accostamento di gusto particolarmente azzardato, la pralina funziona e rinfresca notevolmente il palato, non lasciando in bocca nessun retrogusto di “pesce”, bensì semplicemente quello del cioccolato fondente. Da provare.

Foto: Davide Modesto