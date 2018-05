Ragusa, i sindacati: mancato rispetto capitolato strisce blu

Ragusa - La UILTuC di Ragusa denunzia il mancato rispetto da parte della NAM3 ELI S.C.A.R.L del Capitolato di Appalto servizio di sosta a pagamento nel comune di Ragusa ed in particolar modo dell’art. 3 ovvero CCNL da applicare ai lavoratori che attualmente svolgono il relativo servizio.



Nonostante l'accordo sindacale sottoscritto con NAM3 ELI S.C.A.R.L presso il SERVIZIO XXV CPI RAGUSA in data 14 marzo 2018 dove veniva sancito che il CCNL da applicare ai lavoratori doveva essere quello del “Commercio e Terziario” l’azienda in maniera del tutto arbitraria ha applicato un contratto di lavoro diverso ovvero quello delle “Autorimesse”.

Tale applicazione ha comportato una forte riduzione delle retribuzioni ai lavoratori rispetto a quanto gli stessi percepivano precedentemente e che stante il Capitolato di Appalto e l’accordo sindacale sopra menzionato non doveva assolutamente accadere.



A nulla sono serviti fino ad oggi le ripetute richieste di intervento fatte al Sindaco di Ragusa , continuiamo a registrare l’assoluto disinteresse su questa vicenda che come è ovvio sta creando forte tensione tra i lavoratori i quali ad oggi prestano puntualmente il proprio servizio nonostante siano sta nei fatti fortemente penalizzati nei loro diritti .