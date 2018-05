Denunciato l'uomo che sparava con la scacciacani in chiesa

Ispica - Il caso sollevato da Ragusanews, dell'uomo in chiesa che con la scacciacani sparavi ai piccioni, ha prodotto un risultato. L'autore del cosiddetto "gesto goliardico" è stato denunciato per maltrattamento di animali.

I carabinieri della compagnia di Modica hanno denunciato l'uomo con il fucile giocattolo, un 50enne di Ispica, per il reato di maltrattamento di animali. L'autore degli spari non ha mai avuto l'intenzione di colpire i volatili con gli innocui gommini, ma solo di spaventarli per farli uscire dalla chiesa.