Crisi agricola, come affrontarla? Un convegno a Ragusa

Ragusa - “Strumenti della risoluzione della crisi da sovraindebitamento dell’impresa agricola”: convegno venerdì 18 maggio a Ragusa organizzato da Confagricoltura, Ordine degli Avvocati e Ordine dei Commercialisti



Il tema della crisi delle aziende agricole scuote giornalmente il tessuto economico e sociale di tutta la fascia trasformata, imponendo l’attivazione di tutti gli strumenti risolutivi possibili da parte delle organizzazioni di categoria, degli ordini professionali e di tutti quei soggetti che hanno una responsabilità istituzionale.



Per discutere della questione, Confagricoltura e gli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti hanno organizzato il convegno “Strumenti della risoluzione della crisi da sovraindebitamento dell’impresa agricola” che si terrà venerdì 18 maggio a Ragusa, in via Nino Martoglio 5, dalle 14:30 alle 18:30.



La partecipazione al convegno prevede il riconoscimento di crediti formativi per i due ordini professionali coinvolti e il rilascio di un attestato.



Dopo i saluti del presidente del Tribunale di Ragusa, dott. Biagio Insacco, del presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Ragusa, dott. Maurizio Attinelli, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, avv. Giorgio Assenza e del presidente di Confagricoltura, dott. Antonino Pirrè, si entrerà nel vivo di un dibattito dall’alto profilo tecnico e scientifico, moderato dall’avv. Agatino Di Stallo.



Segue l’elenco degli interventi in programma:



- Avv. Maria Cristina D’Arienzo (Area Legale e Reti di Impresa Confagricoltura)



La crisi dell’impresa agricola: disciplina e prospettive







- Dott.ssa Francesca Mazzola (Commercialista in Ragusa)



Le finalità della Legge n. 3/2012 e delle sue modifiche.



La funzione degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento







- Avv. Marina De Cesare (Avvocato del Foro di Milano)



I presupposti per l’accesso alla composizione della crisi da sovraindebitamento dell’impresa agricola. Le difficoltà pratiche







- Dott.ssa Rosa Anna Paolino (Commercialista in Ragusa)



La relazione del gestore/professionista

- Dott.ssa Marisa Acagnino (Presidente di Sezione Tribunale Civile di Catania)



Contenuto del piano e confronto tra le procedure di negoziazione della crisi delle imprese agricole. Ruolo del giudice







- Avv. Agatino Di Stallo (Avvocato del Foro di Ragusa)



Obiettivi. L’impresa agricola e il sovraindebitamento: prosecuzione dell’attività di impresa, ristrutturazione del debito e ricambio generazionale







- Dott. Antonino Pirrè (Presidente Confagricoltura Ragusa)



Esigenza di corretta informazione alle aziende agricole e avvio sportello di consulenza e progetto Agricheck



A seguire, conclusioni e chiusura lavori.



“Un altro momento di confronto importante, con interlocutori di alto livello, frutto di un lavoro sinergico tra tecnici, professionisti e la nostra organizzazione di categoria”, dichiara il presidente di Confagricoltura Ragusa, dott. Antonino Pirrè. “Sarà l’occasione – aggiunge il presidente Pirrè – per presentare il nostro nuovo sportello a sostegno delle aziende agricole in crisi e Agricheck, (software di analisi dei conti aziendali per agevolare l’accesso ai finanziamenti creditizi, agli interventi dei confidi e di altri intermediari finanziari, oltre a fornire un’attività di mediazione creditizia in convenzione con le banche), oltre che per rilanciare il protocollo d’intesa, già attivo, tra la nostra organizzazione e l’Ordine dei Commercialisti nell’organizzazione dell’organismo di gestione della crisi delle aziende agricole”.