Ibla Food Fest, a Ragusa si magnifica il formaggio

Ragusa - Presentato questa mattina in conferenza stampa “Nostrano - Ibla food fest”, il cartellone dei weekend del gusto, organizzati dal Centro commerciale naturale Antica Ibla con la sponsorizzazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Si comincia questo venerdì 18 maggio per una tre giorni di eventi con “We Cheese - Il Ragusano Dop e i formaggi iblei”, organizzato in collaborazione con il Consorzio di Ricerca Filiera Lattiero Casearia e il Consorzio di Tutela del Ragusano Dop. Poi, dal 6 al 7 luglio si terrà “Cerasuolo Ibla Party” organizzato da Strade del Vino Cerasuolo di Vittoria e, infine, l’1 e il 2 settembre si svolgerà la seconda edizione di “Ibla Street Food”.

“Antica Ibla ha voluto dedicare questi tre fine settimana a dei prodotti simbolo del nostro territorio - ha detto Daniele La Rosa, presidente del Centro commerciale naturale - perché è importante per noi offrire ai nostri concittadini e a chi si trova in visita nella nostra città la possibilità di scoprire le nostre eccellenze proprio nel contesto migliore, cioè nelle piazze e tra le vie di Ragusa Ibla. Iniziative di questo tipo rientrano nel nostro modo di immaginare il turismo, sempre più esperenziale, in modo che soprattutto i forestieri possano unire la scoperta dei nostri luoghi alla sorpresa di sapori che magari ancora non conoscono. “We Cheese”, il primo dei tre eventi inseriti nel cartellone “Nostrano - Ibla food fest” va proprio in questa direzione. Le piazze saranno protagoniste con laboratori, giochi per bambini, stand con la “putìa del casaro” e degustazioni di formaggi e ricotta calda. Protagonisti saranno anche i nostri consorziati: le gelaterie, ad esempio, hanno previsto il gusto “Ragusano Dop” e nei ristoranti ci saranno dei menu dedicati all’evento. Durante i tre giorni, naturalmente, i palazzi nobiliari saranno aperti e visitabili”.

“Il nostro Consorzio non poteva non accettare l’invito a partecipare a questa iniziativa - ha detto Enzo Cavallo, direttore del Consorzio di Tutela del Ragusano Dop - perché riteniamo che questo nostro formaggio è simbolo della laboriosità dei produttori del nostro territorio. Siamo impegnati nella promozione su vari livelli e trovarci a Ibla con il Centro Commerciale Naturale contribuisce ancora di più a far conoscere questo formaggio e i nostri sforzi”.

“Il Corfilac ha aderito subito alla manifestazione - ha raccontato Catia Pasta del Consorzio di Ricerca - perché come ente certificatore e di ricerca da tanti anni si spende per la valorizzazione dei prodotti storici siciliani tra i quali il Ragusano Dop che è il nostro cavallo di battaglia. Saremo presenti con dei laboratori del gusto guidato dove i turisti e i consumatori avranno la possibilità di provare degli accostamenti di sapori particolari tra il formaggio e la birra, ad esempio, oppure dei mieli o il cioccolato di Modica. Un’attività che vogliamo svolgere per “We Cheese” per spiegare come, spesso, i sapori siano esaltati proprio in accoppiata con alimenti specifici”.

Di seguito il dettaglio del programma:

VENERDÌ

18:00 - 22.00 "La putia del casaro" | P.zza G. B. Odierna

18:00 - 22.00 #GUARDA "L'arte dei casari" | P.zza Pola

18:00 | 19:30 | 21.00 #RISCOPRI la magica atmosfera della "Casa Abitare" (visite guidate) Via Orfanotrofio

18:30 - 20:00 #AMMIRA le bellezze delle Dimore Storiche di Ragusa Ibla (visite guidate) Palazzo Arezzo di Trifiletti

19:00 #DEGUSTA la ricotta calda del massaro** | Giardini Iblei

19:30 Cooking show di Mastercheffa “Cheese finger food”| P.zza Duomo

SABATO

10:00 Tavola rotonda: "Il Ragusano DOP: prospettive del prodotto simbolo degli Iblei"

San Vincenzo Ferreri

10:00 - 23:00 #GUARDA "L'arte dei casari" | P.zza Pola

10:00 - 14:00 | 16:00 - 23:00 "La putia del casaro" | P.zza G. B. Odierna

10:00 - 13:00 #GIOCA con il triangle test | P.zza Duomo

10:30 - 13:00 | 15:00 - 19:00 #AMMIRA le bellezze delle Dimore Storiche di Ragusa Ibla (visite guidate) | Palazzo Arezzo di Trifiletti

11:00 | 12:30 | 15:30 | 17:00 | 19:00 | 21:00 #RISCOPRI la magica atmosfera della "Casa Abitare" (visite guidate) | Via Orfanotrofio

11:00 #PRENOTA il tuo laboratorio n. 1 "We cheese": Ragusano DOP* | Trattoria Agli Archi

17:30 #PRENOTA il tuo laboratorio n.2 "We cheese": Ragusano DOP* | Al Borgo

18:00 #VIVI la filatura e la marchiatura del Ragusano DOP | Giardini Iblei

19:00 #DEGUSTA la ricotta calda del massaro ** | Giardini Iblei

19:30 Cooking show di Mastercheffa “Dolce formaggio”| P.zza Pola

20:30 #BALLA con "I boati dell'Etna"| P.zza Duomo

DOMENICA

10:00 - 23:00 #GUARDA "L'arte dei casari" | P.zza Pola

10:00 - 14:00 | 16:00 - 23:00 "La putia del casaro" | P.zza G. B. Odierna

10:00 - 13:00 #DIVERTITI con i tuoi bimbi nell'animazione in piazza | P.zza Duomo

11:00 | 12:30 | 15:30 | 17:00 | 19:00 #RISCOPRI la magica atmosfera della "Casa Abitare" (visite guidate) | Via Orfanotrofio

11:00 #PRENOTA il tuo laboratorio n.3 "We cheese": Ragusano DOP* | OFF - Cantunera

15:00 - 18:00 #AMMIRA le bellezze delle Dimore Storiche di Ragusa Ibla (visite guidate) Palazzo Arezzo di Trifiletti

17:00 #ASSAGGIA la torta al Ragusano DOP ideata da Alessandro Iudice, finalista Junior Bake Off | P.zza G. B. Odierna

17:30 #PRENOTA il tuo laboratorio n.4 "We cheese": Ragusano DOP* | Antares

18:00 #PARTECIPA alla presentazione del libro"La cucina del Commissario" | Ubik Ibla

18:00 #VIVI la filatura e la marchiatura del Ragusano DOP | Giardini Iblei

18:30 #CANTA con "I Faciti Rota" | P.zza Duomo

19:30 #DEGUSTA la ricotta calda del massaro** | Giardini Iblei

#SCOPRI la mostra diffusa sul Ragusano Dop tra le vie e le piazze di Ragusa Ibla

#PROVA l'esclusivo gelato al Ragusano Dop presso le gelaterie del CCN Antica Ibla

#CERCA i piatti "We Cheese" presso le attività del CCN Antica Ibla

#CHIEDI al nostro infopoint "We Cheese" in P.zza G. B. Odierna

*Prenotazione laboratori all'indirizzo mail info@ccnanticaibla.com o pagina CCN Antica Ibla o compila il form online su www.ccnanticaibla.com | Laboratorio a pagamento costo 10,00 €

**a pagamento 1,00 € cad.