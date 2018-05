Visite guidate alla stazione di Taormina-Giardini

Taormina - L'Associazione Ferrovie Siciliane "apre" la stazione FS di Taromina-Giardini. Sabato 19 maggio, per la prima volta dalla sua apertura al servizio viaggiatori,

sarà possibile visitare la stazione FS di Taormina-Giardini. L’appuntamento culturale, ideato e organizzato dalla nostra Associazione, prevede delle visite guidate (gratuite)

che consentiranno di conoscere la storia, l’architettura, e la tecnologia ferroviaria, di una tra le più belle stazioni ferroviarie italiane degli anni ’20.

L’Attività fa seguito alle visite svolte dal 2011 presso la stazione FS di Messina Centrale e Messina Marittima.

Le visite saranno suddivise in quattro turni, partenza alle ore 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, con un percorso che si snoda in ben dieci punti d’interesse,

tra cui alcuni ambienti di norma non aperti al pubblico, e avrà una durata di 45 minuti circa.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.ferroviesiciliane.it mentre per partecipare è possibile prenotarsi scrivendoci all’indirizzo info@ferroviesiciliane.it

mettendo come oggetto “Visita stazione FS Taormina-Giardini” (obbligatorio indicare nome, cognome, recapito telefonico, e ora a cui si vuole partecipare).

Il punto di ritrovo è presso l’atrio della biglietteria della stazione FS di Taormina-Giardini 15/20 minuti prima dell'orario programmato. La partecipazione è gratuita.