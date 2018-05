Ragusa: inaugurato un campo di basket

Ragusa - Alla presenza del Prefetto Di Ragusa Pina Cocuzza, del Sindaco Federico Piccitto, del Vicesindaco e Assessore allo Sport Massimo Iannucci, e del Dirigente dell’area IV Immigrazione, Dott.ssa Rosanna Mallemi, è stato inaugurato nel pomeriggio di ieri, il campo di basket all'interno del Centro Polifunzionale per l'immigrazione regolare di viale Napoleone Colaianni.

Il nuovo impianto sportivo, che rientra nel programma di integrazione degli immigrati presenti nella nostra città e che può essere fruito da tutti i cittadini, intende essere un punto di incontro tra gli immigrati regolari e i ragusani.

Il Centro Polifunzionale per l'immigrazione regolare è gestito in sinergia tra la Prefettura e il Comune.

Mentre a quest'ultimo è devoluto l'incarico del mantenimento in efficienza dell'intera infrastruttura, la Prefettura si occupa della parte relativa alla regolamentazione delle attività logistiche rivolte agli immigrati.