Spaccio ed evasione, due arresti a Pozzallo

Pozzallo - Sono stati arrestati dai carabinieri di Pozzallo Pietro Marino, 60 anni, pozzallese, accusato di evasione dei domiciliari. L’uomo si trova agli arresti domiciliari a seguito di un recente arresto dei Carabinieri per atti persecutori, avendo tentato di bruciare la casa di un suo rivale in amore. Dopo averlo colto a passeggiare indisturbato per le vie della cittadina, lo hanno arrestato in flagranza e sottoposto agli arresti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.



Arrestato ieri pomeriggio anche Angelo Lucenti, 25 anni, pozzallese, accusato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo averlo fermato in strada è scattata la perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire circa 200 grammi di hashish, già pronta per essere tagliata e spacciata e circa 200 euro in contanti.