E' Stefano Inzinza l'automobilista morto a Vittoria. FOTO

Scicli - E' Stefano Inzinza, 69 anni, analista di Scicli, l'automobilista morto stamani a Vittoria in contrada San Bartolo. Stefano, meglio conociuto come Nuccio, era persona molto mite e riservata, e insieme alla cognata gestiva un laboratorio analisi in un traversina di via Colombo, a Scicli. Misteriose le cause dell'incidente che hanno portato il suo Fiat Ulisse prima fuori strada, quindi a sbattere contro un palo. In queste ore la procura di Ragusa starebbe valutando l'ipotesi dell'autopsia.