Tangenziale per Messina, si ribalta tir carico di elettrodomestici

Misterbianco - incidente verificatosi questa notte lungo la tangenziale Catania-Messina, in direzione Messina. Tutt'ora, i tecnici dell'Anas sono a lavoro per ripulire il tratto di carreggiata interessato.

Il sinistro ha coinvolto un mezzo carico di elettrodomestici. A acausa di questo incidente si sono verificate lunghe code in direzione di Messina, appena subito dopo l'accesso al polo commerciale di Misterbianco. Il tir che trasportava elettrodomestici, per cause ancora tutte da accertare, si è ribaltato mentre stava percorrendo la bretella.