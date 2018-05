Marina di Ragusa, orde di vandali nella movida del weekend

Ragusa - Marina di Ragusa da mesi si è trasformata ed in particolare durante il fine settimana (sabato e domenica) dalle ore 23 in poi è diventata un ricettacolo di orde sguaiate che fanno struscio con bevande in mano gettando rifiuti di ogni tipo ovunque ... parcheggi in ogni dove ... gente che vomita ed urina rumori improponibili (il suono è altra cosa...).

Tutto questo sino all’alba e poi ovviamente gli addetti alla pulizia che sono in numero ridotto fanno ciò che possono ma lo sporco rimane e così, i muretti ed i pavimenti sono nidi di blatte ed altri animali ...

È un vero peccato poiché questo trend non è, a mio avviso, perseguibile e non gioverà a nessuno salvo pochi miopi personaggi che forse pensano di lucrare su queste orde di giovani in altro modo e/o per altri scopi che già abbiamo visto fallire in altri luoghi.