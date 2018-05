Torna la festa della Pigiatura, a Pachino

Pachino - Giovedì 23 Agosto 2018 al Museo del Vino di Nele Nobile potrai assaporare una bellissima giornata di estate ascoltando musica dal vivo e partecipando in prima persona alla Festa della Pigiatura , un evento vero , originale, interessante e stimolante

Il Museo del vino Di Nele Nobile organizza, anche quest’anno, il quinto incontro della Festa della Pigiatura.



Dopo il grande successo delle passate edizioni il 23 Agosto 2018 ore 19 Il Museo organizza la Festa per gli amanti della Pigiatura, festa sulla tradizione della pigiatura del vino attraverso le antiche tecniche, i saperi, gli usi e i costumi della memoria locale, riproponendo il valore della memoria vitivinicola pachinese. L’articolato programma, che prende corpo all’interno dell’Antico Palmento – Museo Nobile del Vino - prevede una serie di percorsi conoscitivi, degustativi, sensoriali e folkloristici. Sarà una festa piena di emozione e di fascino



Un pomeriggio da trascorrere in un luogo magico, un evento per tutta la famiglia, come non l' avete mai vissuto

PROGRAMMA

19:00 INCONTRO- :LA LINGUA, LA TRADIZIONE ,LA MUSICA

20:00 LA PIGIATURA:l’arrivo dei carretti siciliani colmi di uva e sversamento della stessa nei tini.

21:00 VISTITA AL MUSEO DEL VINO

21:30 FINGER FOOD SICILIANI CREATIVI

22:00 CANTI E DANZE FOLKLORISTICI