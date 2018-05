L’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale Verga di Modica al Teatro Garibaldi

Modica - Ancora grande fermento al Teatro Garibaldi di Modica che, nonostante la primavera inoltrata, è in piena attività. Dopo lo straordinario successo della messa in scena de “La Bohème” di Giacomo Puccini lo scorso fine settimana, la programmazione musicale, con la direzione artistica del maestro Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata, non accenna a fermarsi. Venerdì 18 maggio, alle ore 21.00, nuovo concerto, fuori abbonamento, sul palco del teatro modicano con l’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, diretta dal maestro Mirko Caruso.

Un’esibizione dal titolo “Concerto sinfonico”, dedicata ai grandi compositori del passato, come Beethoven, Bruch e Mozart, che seguirà un’alternanza di brani orchestrali con brani per strumento solista e orchestra che coinvolgono le eccellenze musicali dell’Istituto della contea.

Ma gli appuntamenti da non perdere proposti dalla Fondazione non finiscono qua: sabato 19 maggio, alle ore 21.00, infatti, si ride con la commedia in tre atti di Eduardo De Filippo “Non ti pago”.

Si tratta di un’iniziativa promossa dalla stessa Fondazione Teatro Garibaldi e dall’Unitre di Modica, con la regia di Piero Pisana.

I biglietti di ingresso al concerto di venerdì possono essere acquistati al botteghino del teatro oppure online su www.ciaotickets.com/evento/concerto-sinfonico-0; quelli per la commedia di teatro amatoriale solo al botteghino del teatro. Per info http://www.fondazioneteatrogaribaldi.it.