Castello dei Conti e Piscina Comunale: in arrivo 1.850.000 euro a Modica

Modica - Buone notizie per la Città di Modica. Nell’ambito delle linee di intervento PO FESR 2007-2013 sono in arrivo fondi per 1.850.000 euro che serviranno per il completamento del centro congressi presso il Castello dei Conti e per il restauro della Piscina Comunale di Via Sacro Cuore. Le domande presentate dal Comune di Modica sono state quindi accolte per l’intero importo. La parte più consistente, 1.350.000 euro, sarà destinata al completamento del centro congressi del Castello dei Conti. Un nuovo centro che servirà per ospitare eventi culturali ed artistici di alto livello e che consentirà di usufruire dell’antico maniero in maniera ancora più intensa.

L’altro intervento, riqualificazione, ammodernamento ed efficientamento energetico della Piscina Comunale di Via Sacro Cuore, interessa l’impianto sportivo che è al servizio non solo della comunità modicana ma anche di alcuni comuni limitrofi sprovvisti di piscina. “Da anni non vengono realizzati interventi di manutenzione – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Linguanti – in piscina. Una struttura che viene frequentata giornalmente da centinaia di utenti e che ha bisogno di una completa riqualificazione.

Grazie all’importo che siamo riusciti ad intercettare potremo disporre di un impianto sportivo moderno e all’avanguardia”. “Il centro congressi del Castello – parla il Sindaco Abbate – ci permetterà di usufruire di uno dei nostri simboli più famosi per il cosiddetto “turismo congressuale e culturale visto che potremo ospitare importanti eventi legati al mondo della cultura e dell’arte. Un’ulteriore crescita per tutta la Città grazie alla competenza dei nostri tecnici che hanno predisposto dei progetti validi in grado di intercettare il 100% dei finanziamenti richiesti”.