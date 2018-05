Differenziata a Chiaramonte, si parte

Chiaramonte Gulfi - E' comparso ieri nella pagina facebook del sindaco di Chiaramonte, Sebastiano Gurrieri, una nota ufficiale in cui si preannuncia l'avvio della raccolta differenziata a Chiaramonte Gulfi. A partire da oggi, 16 maggio, sarà possibile ritirare il Kit in alcuni punti della città.

Nello specifico, si legge: "Così come preannunciato nei manifesti affissi in tutto il territorio comunale, da domani 16 maggio sino al 31 maggio sarà possibile ritirare le attrezzature adibite alla raccolta differenziata, recandosi, muniti di codice fiscale del soggetto intestatario della tassa sui rifiuti, presso le seguenti postazioni:

- Villaggio Gulfi (di fronte al palazzetto)

- Roccazzo (Piazza Padre Curatolo)

- Piazza Duomo (ex sala da barba Miccichè)

Esse saranno aperte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Si invitano i cittadini, fin da ora, ad accogliere il nuovo servizio con impegno, soprattutto a seguito della notizia diffusa circa il provvedimento regionale di recupero della somma che ammonta a circa € 200.000.000,00. Tali risorse sono necessarie per il trasferimento all'estero dei rifiuti attualmente giacenti nelle discariche e saranno prelevate dalla Tari, aumentata nell'importo, dei cittadini residenti nei comuni non virtuosi per la raccolta differenziata.

Tuttavia è possibile evitare tale rischio, che graverebbe economicamente per i cittadini, giungendo in tempi brevi al 35% di tasso di raccolta differenziata e chiedendo la deroga di tale provvedimento per aver attivato tutti gli strumenti idonei a raggiungere tale risultato. Questo obiettivo lo si può raggiungere solo creando una forte collaborazione tra Amministrazione, Ditta responsabile del servizio e cittadini residenti.