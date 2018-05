Dolce&Gabbana girano uno spot a Noto

Noto - Per la seconda volta nel giro di 4 anni Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno scelto Noto come set pubblicitario per le loro creazioni. Nel 2014 era toccato a Villa Eleonora, storica residenza nobiliare dell’Ottocento, ospitare le riprese di uno spot dedicato a una nuova fragranza che Dolce&Gabbana avevano dedicato alla Sicilia, ispirandosi al profumo della terra e dei limoni. Spot che all’epoca fu affidato alla regia di Giuseppe Tornatore.

Questa volta è toccato al centro storico ospitare le riprese: la troupe ha girato alcune scene davanti a Palazzo Ducezio e alla scalinata della Basilica di San Nicolò, coinvolgendo tra l’altro anche 2 giovanissime turiste. Lo spot pubblicizza una nuova collezione di borse. A fornire il supporto logistico alla troupe ci ha pensato la Film Commision del comune di Noto rappresentata dal prof. Corrado Di Lorenzo.