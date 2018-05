Franca, il nuovo singolo dei Baciamolemani. VIDEO

Ragusa - E' uscito il nuovo singolo dei "Baciamolemani", tratto dall'album "Cardio-Tonic": Franca. Girato in parte a Ibla e Ragusa Superiore, Franca è la storia di una donna indipendente degli anni 2018: vegana, con la passione per i gatti (nel testo viene detto che ha "sei gatti e un divano") e, a quanto pare, lascia i piatti in cucina a lavare, ma ama andare alle presentazioni dei personaggi di turno.

Una canzone pop, molto orecchiabile, dal testo sicuramente originale, il cui ritornello ti entra subito in mente e fai fatica a farlo andare via. Il video è stato girato da Emanuele Torre con l’amichevole partecipazione di Franca, ovvero Francesca Adamo. La band, ragusana, dunque, torna sulle scene e si prepara per il tour estivo, già ricco di date e appuntamenti.