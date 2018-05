Infiorata di Noto, arrivano gli studenti cinesi

Noto - È quasi tempo di Infiorata a Noto: oggi pomeriggio arriverà in città la delegazione di studenti cinesi che realizzeranno il tappeto colorato su via Nicolaci venerdì notte mentre già da stasera cominceranno nel cortile dell’ex scuola Littara di via Cavour le operazioni di “spetalamento” dei fiori che serviranno per dare vita ai bozzetti. Momento che si ripeterà anche domani sera e che si trasformerà in una vera e propria festa, aperta a tutti e con dj set.

Fervono i preparativi in città per la 39^ edizione dell’Infiorata dedicata alla Cina e oggi pomeriggio l’assessore alla Cultura Frankie Terranova e l’assessore al Turismo Giusi Solerte accoglieranno in città la delegazione di studenti della Dalian University of Foreign Languages, partner istituzionale dell’Università Kore di Enna, ateneo che il comune di Noto ha coinvolto nell’organizzazione di questa Infiorata.

Dalle 18 in poi, invece, dentro il cortile dell’ex scuola Littara comincerà lo “spetalamento” dei fiori: arrivati martedì notte sono già stati disposti secondo colori. Sarà una festa di colori, odori e suoni, considerando che a fare da sottofondo ci saranno anche i dj set.