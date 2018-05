Ragusa, si prepara la seconda edizione del Gran Prix Ibleo di walk Trail

Ragusa - Anche quest'anno diverse associazioni sportive del territorio si propongono di organizzare il 2° Gran Prix Ibleo di walk Trail. Le associazioni organizzatrici quali l’ASD Amunì, Siemu a Peri, Tre Colli Imu Avanti, Motykando e Chiaramonte Cammina vogliono presentare le tappe di questo Gran Prix con l’entusiamo e lo spirito che lo hanno accompagnato nel 2017, quello di promuovere lo sport in genere, nello specifico la Camminata sportiva o Fitwalking, ma allo stesso tempo dare risalto ai luoghi della nostra provincia Ragusana.

Le tre parole che maggiormente rappresentano lo spirito con cui viene organizzato questo evento sono:

SPORT: attività sportiva, la camminata, che fa bene al corpo e all’anima;

TERRITORIO: promozione del proprio territorio significa Amore per esso;

COMUNITA’: lo spirito delle Associazioni organizzatrici è quello di trasmettere e comunicare maggiore senso di Comunità, promuovere l’aggregazione come fattore di crescita di una Comunità, in questo caso di una comunità sportiva.