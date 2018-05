Siracusa - Apre la nuova Zagara SPA by Clarins a I Monasteri Golf Resort, nuovo 5 stelle siciliano alle porte di Siracusa recentemente entrato a far parte del gruppo di hotel management JSH Hotels & Resorts.

Prima SPA by Clarins nella Sicilia orientale, la Zagara SPA de I Monasteri Golf Resort rappresenta un luogo perfetto per abbandonare lo stress e ritrovare armonia.



Progettati nel 2013 dall’architetto Simone Micheli, gli interni si sviluppano su una superficie di 300 mq prevalentemente in pietra, suddivisa in diverse aree in base alla funzione, tra cui: bagno turco, doccia emozionale, sauna, vasca idromassaggio, area relax, 5 cabine attrezzate per trattamenti benessere personalizzati, salt room.

“Siamo onorati di annunciare la nostra nuova collaborazione con Clarins, un brand che da decenni è sinonimo di un savoir faire unico a livello internazionale nel settore della bellezza e del benessere. Questa apertura in Sicilia segna l’inizio di un nuovo connubio. E’ la nostra prima SPA a marchio Clarins, ma non l’ultima”, afferma Andrea Cigarini, presidente e ceo di JSH Hotels & Resorts.

Zagara SPA by Clarins entra dunque a far parte dell’esclusivo circuito Clarins, che conta oggi oltre 100 SPA in altrettanti hotel di grande prestigio in tutto il mondo, attraverso una sinergia che prevede l’utilizzo esclusivo delle formule del brand – con la sola eccezione di prodotti altamente selezionati e legati al territorio – applicate con il rinomato Metodo Clarins, interamente manuale.