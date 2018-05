Giuseppe Frazzetto al Brancati

Scicli - Farsi domande e dare delle risposte sull’arte contemporanea, una ragnatela che oramai comprende tutti i continenti, è impresa ardua. Ancora più ardua per chi vive e opera in Sicilia. Da molto tempo indaga questo percorso il prof. Giuseppe Frazzetto, che insegna presso l’Accademia di Belle Arti di Catania. Frazzetto è tra i pochissimi critici d’arte siciliani che con serietà e rigore affrontano l’arte contemporanea. L’ultimo suo lavoro che ha per titolo Artista sovrano (Fausto Lupetti editore). Molte le traiettorie sull’arte e sugli artisti degli ultimi cento anni, con un’attenzione particolare alla mutazione del ruolo degli artisti. Considerevole il numero degli artisti presi in esame, e le loro opere. Ne parleranno lo storico dell'arte Paolo Nifosì e l’autore presso il Movimento culturale “Vitaliano Brancati”, in via Aleardi, Venerdì, 25 maggio, alle ore 19.00. L’iniziativa è stata voluta dal Movimento Vitaliano Brancati e dalla Fondazione Confeserfidi.