Maestro Davide Migliorisi terrà seminario a Pescara su Taijiquan stile Chen

Ragusa - Il Maestro Davide Migliorisi, commissario tecnico ITKA e direttore della scuola Arti D’Oriente con sede centrale a Ragusa e succursale a Chiaramonte Gulfi, si recherà a Pescara per tenere un seminario formativo dal 19 al 20 maggio 2018 presso il Sohan Centro Yoga del Maestro Lorenzo Peruzzi, insegnante di Taijiquan stile Yang. Il Centro Sohan di Peruzzi apre le proprie porte ad un ciclo di seminari tenuti dai Maestri della commissione tecnica ITKA, essendo rimasto affascinato dal Taijiquan stile Chen, di cui il Maestro Migliorisi è un esperto. Si tratta del secondo appuntamento organizzato a Pescara e tenuto da un Maestro membro dell’ITKA. In tal modo continua la diffusione del sistema didattico della Scuola, metodo rivelatosi eccellente per la crescita qualitativa dei praticanti di Taijiquan e non solo.

Il Maestro Davide Migliorisi, allievo diretto del Maestro Gianfranco Pace (Direttore ITKA), ha studiato ed approfondito tutti gli aspetti del Taijiquan, da quello marziale a quello filosofico-culturale, a quello salutistico: “Nel Taijiquan esistono diversi stili e la Scuola di Pescara ci invita per insegnare a questo seminario i fondamenti e il sistema ITKA sullo stile Chen di Taijiquan, lo stesso che si apprende nella scuola Arti D’Oriente.

In questo sistema hanno notato delle cose molto interessanti e lo ritengono particolarmente efficace sia per la salute, sia per gli aspetti marziali. Sono sicuro che insegnare per due giorni nella scuola del Maestro Peruzzi sarà un momento di crescita culturale e professionale”.