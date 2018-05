Per il royal wedding, confetti con mandorle di Avola

Londra - Al matrimonio dell'anno, ovvero quello del principe Harry e di Meghan, ci sarà anche un po' di Sicilia. Al royal wedding, infatti, non mancheranno i confetti con originale mandorla di Avola. A darne notizia è il fornitore ufficiale, una famosa ditta abruzzese che utilizza esclusivamente i tre “cultivar” della mandorla di Avola e che in passato ha già collaborato con i Windsor. Si tratta di una tradizione ormai consolidata, che lega l'azienda alla corona inglese ormai da tempo. Un Made in Italy eccellente che continua a far parlare di sé.



Anche i confetti scelti da Carlo e Diana e da Kate e William, infatti, erano stati realizzati con mandorla di Avola. Harry e Meghan avrebbero optato per il confetto classico rigorosamente bianco e prodotto semplicemente con zucchero e mandorle di Avola intere.