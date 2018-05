Anziana spogliata e derubata in casa

Rosolini - E' stata sorpresa nella propria buona fede e ingenuità l'anziana 80enne di Rosolini che ha aperto a una pseudo dottoressa che l'ha convinta a spogliarsi per una presunta visita medica. La vittima era in attesa in effetti di una visita medica, e questo circostanza potrebbe essere utile alle indagini dei carabinieri. La finta dottoressa ha convinto la donna a spogliarsi dell'oro e dei gioielli, e infine dei vestiti. Quando la vittima era stata resa inerme, la malvivente è fuggita, portando via anelli e orecchini.