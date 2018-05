Cappotta sulla provincia per Ispica, ferito un 22enne di Modica

Ispica - Si è schiantato con la sua Fiat Punto contro un muretto a secco che delimitava la carreggiata, si è cappottato e ha praticamente distrutto la sua auto. E' successo ieri sera sulla provincia per Ispica, nei pressi del bivio per Pozzallo. Un ragazzo di 22 anni originario di Modica, per cause ancora da accertare, ha impattato in modo autonomo la sua Punto, distruggendo sostanzialmente l'auto.

Per fortuna, però, il ragazzo non è in pericolo di vita: è rimasto ferito e attualmente si trova ricoverato in ospedale. Sono stati gli automobilisti in transito a lanciare l'allarme e ad avvisare i soccorsi. Il ragazzo viaggiava da solo. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale e i carabinieri che dovranno accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

Foto: repertorio