Ragusa: conferimento rifiuti, accertate due violazioni

Ragusa - Due violazioni accertate dalla polizia municipale di Ragusa per mancanza di rispetto dell'orario di conferimento dei rifiuti di utenze domestiche. Le violazioni sono state riscontrate da persona il borghese intornoa alle 10.15 sulla Sp 60, all'incrocio con la Sp 80.

Le violazioni contestate si riferiscono al mancato rispetto dell’orario di conferimento dei rifiuti di utenze domestiche e non domestiche situate nella zona al di fuori di quella in cui viene espletata la raccolta differenziata porta a porta. In tal caso la raccolta dei rifiuti avviene mediante cassonetti dislocati lungo le strade, piazze e luoghi pubblici e l’orario di conferimento è stabilito dalle ore 19 alle 24 di tutti i giorni, escluso il sabato.