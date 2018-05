Tentato incendio di un'Ape Piaggio in via Carcere a Scicli

Scicli - Incendio doloso ai danni di un'Ape Piaggio in via Carcere a Scicli, intorno alle 23 di mercoledì notte. Pare che due giovinastri abbiano appiccato il fuoco alla ruota posteriore sinistra del mezzo, salvo fuggire per il dedalo di stradine del quartiere. A spegnere il rogo i residenti. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Modica e la polizia.