Nuovo resort a Licata: previste 400 assunzioni

Licata - Un nuovo resort sarà realizzato dalla Dreampark srl sulla costa di Licata. Previsto un investimento di cento milioni e 400 assunzioni, oltre all’indotto. La società con sede legale a Giarre, scrive il Giornale di Sicilia, ha presentato istanza all’assessorato regionale Territorio ed Ambiente per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale del progetto relativo alla realizzazione del complesso alberghiero, Light of the Dunes a Canticaglione di Licata, sulla statale 115 per Gela.

L’area interessata ha una superficie complessiva di circa 96 ettari . Verranno realizzati un hotel 5 stelle lusso, un’area sports & leasure, composta da quattro campetti da calcio, quattro campetti di tennis, giochi ed attrazioni acquatiche, arena per concerti ed eventi per quasi 1.500 posti letto.