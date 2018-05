We Cheese, il Ragusano Dop e i formaggi iblei a Ragusa Ibla

Ragusa - Oggi, alle 18, inizia a Ragusa Ibla il primo week end del gusto, con “We Cheese - Il Ragusano Dop e i formaggi iblei”, inserito nel cartellone “Nostrano - Ibla Food Fest”. Una tre giorni per scoprire e riscoprire il nostro “oro”, ma non solo. Un evento organizzato dal Centro commerciale naturale Antica Ibla in collaborazione con il Consorzio del Ragusano Dop e con il Corfilac. “Una manifestazione che si svolgerà tra le piazze e le viuzze di Ibla - spiega Daniele La Rosa, presidente del Ccn - con i tanti stand e con le tantissime attività collaterali, rivolte anche ai più piccoli. Un evento per i ragusani, ma sopratutto per i turisti, che così avranno modo di apprezzare la nostra ricotta e il Ragusano Dop e di venire a conoscenza delle tecniche di produzione, una tradizione secolare che ha fatto ricca questa terra. Come è nostra abitudine - continua il presidente del CCN, Andrea La Rosa - sarà tutto il borgo ad esser coinvolto e ad esser protagonista dei week end del gusto”, che, lo ricordiamo, sono tre: il 6 e 7 luglio, infatti, sarà la volta del “Cerasuolo Ibla Party” e, infine, l’1 e il 2 settembre si svolgerà l'attesissima seconda edizione di “Ibla Street Food”. Durante questo fine settimana tutti i monumenti saranno aperti e perciò visitabili, i ristoratori hanno preparato per l'occasione dei menu ad hoc a base di Ragusano e ricotta e pure le gelaterie hanno studiato e realizzato un particolarissimo gelato al sapore di formaggio, che è tutto da scoprire.

“Questo - conclude La Rosa - è ciò che intendiamo per turismo esperienziale. Un viaggio nel viaggio attraverso i sapori, gli odori, le tradizioni e la nostra storia. Un'esperienza unica, che regaliamo ai nostri visitatori, affinché possano portare a casa propria un pezzo della nostra Sicilia, un pezzo di Ragusa”.

Nell’ambito di We Cheese, inoltre, si svolgerà domani, 19 maggio, alle ore 10 presso l’auditorium San Vincenzo Ferreri, la tavola rotonda dal tema: “Il Ragusano DOP: prospettive del prodotto simbolo degli Iblei”. Interverranno, oltre al presidente del Ccn Antica Ibla, Daniele La Rosa, il sindaco Federico Piccitto, il presidente del Consorzio di Tutela Formaggio Ragusano Dop, Giuseppe Occhipinti, il presidente del Corfilac, prof. Salvatore Barbagallo. Relazioneranno: Enzo Cavallo, Direttore Consorzio Tutela Ragusano Dop, e Massimo Todaro, Presidente Consorzio Vastedda del Belice Dop.

Di seguito il dettaglio del programma:

VENERDÌ

18:00 - 22.00 "La putia del casaro" | P.zza G. B. Odierna

18:00 - 22.00 #GUARDA "L'arte dei casari" | P.zza Pola

18:00 | 19:30 | 21.00 #RISCOPRI la magica atmosfera della "Casa Abitare" (visite guidate) Via Orfanotrofio

18:30 - 20:00 #AMMIRA le bellezze delle Dimore Storiche di Ragusa Ibla (visite guidate) Palazzo Arezzo di Trifiletti

19:00 #DEGUSTA la ricotta calda del massaro** | Giardini Iblei

19:30 Cooking show di Mastercheffa “Cheese finger food”| P.zza Duomo

SABATO

10:00 Tavola rotonda: "Il Ragusano DOP: prospettive del prodotto simbolo degli Iblei"

San Vincenzo Ferreri

10:00 - 23:00 #GUARDA "L'arte dei casari" | P.zza Pola

10:00 - 14:00 | 16:00 - 23:00 "La putia del casaro" | P.zza G. B. Odierna

10:00 - 13:00 #GIOCA con il triangle test | P.zza Duomo

10:30 - 13:00 | 15:00 - 19:00 #AMMIRA le bellezze delle Dimore Storiche di Ragusa Ibla (visite guidate) | Palazzo Arezzo di Trifiletti

11:00 | 12:30 | 15:30 | 17:00 | 19:00 | 21:00 #RISCOPRI la magica atmosfera della "Casa Abitare" (visite guidate) | Via Orfanotrofio

11:00 #PRENOTA il tuo laboratorio n. 1 "We cheese": Ragusano DOP* | Trattoria Agli Archi

17:30 #PRENOTA il tuo laboratorio n.2 "We cheese": Ragusano DOP* | Al Borgo

18:00 #VIVI la filatura e la marchiatura del Ragusano DOP | Giardini Iblei

19:00 #DEGUSTA la ricotta calda del massaro ** | Giardini Iblei

19:30 Cooking show di Mastercheffa “Dolce formaggio”| P.zza Pola

20:30 #BALLA con "I boati dell'Etna"| P.zza Duomo

DOMENICA

10:00 - 23:00 #GUARDA "L'arte dei casari" | P.zza Pola

10:00 - 14:00 | 16:00 - 23:00 "La putia del casaro" | P.zza G. B. Odierna

10:00 - 13:00 #DIVERTITI con i tuoi bimbi nell'animazione in piazza | P.zza Duomo

11:00 | 12:30 | 15:30 | 17:00 | 19:00 #RISCOPRI la magica atmosfera della "Casa Abitare" (visite guidate) | Via Orfanotrofio

11:00 #PRENOTA il tuo laboratorio n.3 "We cheese": Ragusano DOP* | OFF - Cantunera

15:00 - 18:00 #AMMIRA le bellezze delle Dimore Storiche di Ragusa Ibla (visite guidate) Palazzo Arezzo di Trifiletti

17:00 #ASSAGGIA la torta al Ragusano DOP ideata da Alessandro Iudice, finalista Junior Bake Off | P.zza G. B. Odierna

17:30 #PRENOTA il tuo laboratorio n.4 "We cheese": Ragusano DOP* | Antares

18:00 #PARTECIPA alla presentazione del libro"La cucina del Commissario" | Ubik Ibla

18:00 #VIVI la filatura e la marchiatura del Ragusano DOP | Giardini Iblei

18:30 #CANTA con "I Faciti Rota" | P.zza Duomo

19:30 #DEGUSTA la ricotta calda del massaro** | Giardini Iblei

#SCOPRI la mostra diffusa sul Ragusano Dop tra le vie e le piazze di Ragusa Ibla

#PROVA l'esclusivo gelato al Ragusano Dop presso le gelaterie del CCN Antica Ibla

#CERCA i piatti "We Cheese" presso le attività del CCN Antica Ibla

#CHIEDI al nostro infopoint "We Cheese" in P.zza G. B. Odierna

*Prenotazione laboratori all'indirizzo mail info@ccnanticaibla.com o pagina CCN Antica Ibla o compila il form online su www.ccnanticaibla.com | Laboratorio a pagamento costo 10,00 €

**a pagamento 1,00 € cad.