Il 2 giugno Luigi Di Maio a Marina di Ragusa

Marina di Ragusa - Farà tappa a Marina di Ragusa, sabato 2 giugno, il tour in giro per l'Italia con i portavoce locali, nazionali ed europei del Movimento 5 stelle. Saranno presenti Luigi Di Maio, Lorenzo Fioramonti, Giulia Grillo, Elio Lanutti, Nunzia Catalfo, Nicola Morra, Ignazio Corrao, Federico Piccitto, Cettina Di Pietro, Ida Carmina e Giancarlo Cancelleri. Dalle 18, in piazza Torre, ssaranno presenti a sostegno del candidato a sindaco di Ragusa del Movimento Cinque Stelle Antonio Tringali.