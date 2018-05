Pressione arteriosa, a Modica si fa prevenzione

Modica - Si terrà sabaato 19 maggio, dalle 16 alle 20, al centro commerciale la Fortezza di Modica, la tappa modicana della campagna di sensibilizzazione per la lotta all'ipertensione arteriosa. Sarà possibile, per ciascun utente, misurare la pressione e ottenere informazioni su come prevenire e curare questo problema. L'iniziativa è del Centro Ipertensione della Cardiologia del Maggiore e del personale della Croce Rossa.