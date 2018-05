Scenica a Vittoria: prosegue la festa

Vittoria - L’atmosfera è densa di allegria e stupore a Vittoria dove il festival Scenica continua ad incantare il suo numerosissimo pubblico, proveniente da ogni dove. La manifestazione dedicata all’arte circense sta vivendo infatti il suo secondo ed ultimo fine settimana di appuntamenti, tutti da non perdere.

Intanto cresce l’attesa per gli appuntamenti di sabato 19 maggio e di domenica 20 maggio.

Irresistibile alle 20.45 di domani, con replica alla stessa ora domenica, al Teatro Vittoria Colonna, lo spettacolo “Naufragata” della compagnia Circo Zoè, che ha conquistato le piazze di tutta Europa. Una ballata trascinante e poetica che racconta il viaggio, l’impossibilità di arrivare e stare fermi, il bisogno di ripartire per sentirsi vivi; un collettivo di artisti, quello degli Zoé, circensi e musicisti che come l’equipaggio di una nave ci porteranno in viaggio tra il ritmo dei tamburi e le incantevoli melodie eseguite dal vivo.

Fiato sospeso alle 22.30 in Piazza del Popolo con “Obstinèes” della compagnia tutta al femminile Burrasca che proporrà uno spettacolo di trapezio ballant, equilibri precari, portés e musica dal vivo, sfruttando un portico aereo di 8 metri d’altezza come strumento di lavoro.

La serata di domani si concluderà alle 23.30, in Piazza del Popolo, con il concerto degli Swingrowers, noti per il loro stile electroswing/vintage remix che unisce la freschezza della musica elettronica con le influenze calde dello swing, del jazz e di suoni del passato. Il gruppo, formato da Roberto Costa aka Pisk (Producer), Loredana Grimaudo (Cantante), Alessio Costagliola (Chitarra) e Ciro Pusateri (Sassofono), sin dalla sua formazione si è esibito in tantissime città nel mondo, tra cui di Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle, Vancouver, Montreal, New York, Chicago, Toronto, Atlanta e Detroit.

Domenica 20 maggio, per l’ultima giornata, Scenica si trasferirà a Scoglitti per lo spettacolo pomeridiano “Qualcosa di strano” della Compagnia On Arts: un trapezio, un bidone e tante piccole storie si mescoleranno in numeri di circo per portare il pubblico a conoscere i sogni ed i desideri dell’artista.

Il festival è organizzato dall’associazione “Santa Briganti”, gode del patrocinio del Comune di Vittoria e del supporto di sponsor privati. Informazioni e prenotazioni al 328.5782765, dalle ore 16 alle 20 e nei giorni di spettacolo del festival ore 10 - 13 e 16 - 21. I biglietti per gli spettacoli a pagamento sono acquistabili in prevendita online sulla piattaforma liveticket.it/santabriganti.