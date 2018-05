Catena Fiorello e il suo debole per il formaggio ragusano. VIDEO

Ragusa - E' di appena qualche giorno fa la visita di Catena Fiorello a Ragusa, dove ha presentato il suo ultimo libro. La scrittrice, sorella dei più noti Beppe e Rosario, abbiamo scoperto avere un debole per il formaggio Ragusano DOP al miele caldo.

In un video, pubblicato sulla sua pagina facebook, Catena ha promesso di fare un "video tutorial" su come mangiare il delizioso prodotto, eccellenza degli iblei. Intanto, lo ha gustato fritto con miele caldo. A chiosa del video: "Formaggio ragusano con meie caldo. Fannu veniri a vista puru a chiddi ca nun ci virinu". E come darle torto?