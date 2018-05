Chiuso per 45 giorni il tratto stradale Vittoria-Cannamelito-Pantaleo

Vittoria - Chiuso per 45 giorni il tratto stradale della s.p. n. 5 Vittoria-Cannamelito-Pantaleo in prossimità dell’aeroporto di Comiso per la realizzazione di un’intersezione stradale in progetto nei lavori di realizzazione della bretella di collegamento dalla S.S. 514 Ragusa-Catania all’aeroporto di Comiso. L’interruzione è operativa tra il km 7,05 e il km 7,870 dove verrà realizzata l’intersezione e il settore tecnico del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha deciso un percorso alternativo per i mezzi in transito da Vittoria al bivio per Licodia e dall’uscita dell’aeroporto di Comiso per il bivio di Licodia, così come dal bivio di Licodia in direzione Vittoria e aeroporto.

foto: repertorio