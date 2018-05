Noleggio bici a Marina, pubblicato avviso

Ragusa - Pubblicato sull’Albo Pretorio online l’avviso pubblico finalizzato alla istituzione del servizio di noleggio di biciclette a Marina di Ragusa con assegnazione di suolo pubblico.

Gli operatori economici interessati potranno presentare istanza di partecipazione entro le ore 12 del prossimo 7 giugno.

Il servizio di noleggio di biciclette avrà la durata di 4 mesi, dal 1° giugno al 30 settembre, e prevede la collocazione di 2 gazebo amovibili posizionati uno presso il parcheggio all’ingresso della pista ciclabile in direzione da Casuzze verso Marina di Ragusa e l’altro presso Piazza Malta.

Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni e in particolare nelle giornate di venerdì, sabato e festivi almeno dalle 10 alle 22.

Sono a carico del concessionario i costi per l’allestimento e la gestione del servizio, la fornitura delle biciclette e la loro manutenzione. Possono partecipare al bando le ditte individuali o società, imprese, cooperative iscritte alla CCIAA in forma attiva per categoria di attività inerente all’avviso. Ciascun candidato potrà partecipare per la concessione di un solo posteggio di biciclette tra i due messi a bando.