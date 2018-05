Ragusa: un bando per noleggio dei risciò, a Marina

Ragusa - All'albo pretorio online del Comune è stato pubblicato l'avviso finalizzato alla istituzione, in via sperimentale, a Marina di Ragusa del servizio di noleggio velocipedi a più ruote simmetriche senza conducente, denominato “risciò” con l'assegnazione di suolo pubblico.

Detto servizio avrà durata di 4 mesi dal 1° giugno al 30 settembre 2018 e prevede la collocazione di n. 6 velocipedi a più ruote simmetriche 3/5 posti e l'installazione di un relativo infopoint amovibile per complessivi 30 mq.



I punti di posizionamento di tale servizio a Marina di Ragusa sono individiuati nei seguenti siti:

- slargo Lungomare Andrea Doria – zona ex depuratore;

- zona sovrastante il porto turistico.

Tra gli obblighi a carico del concessionario previsti quello di sostenere tutti i costi per l'allestimento del servizio e del relativo infopoint, fornire i risciò da noleggio garantendo la loro manutenzione, mantenere il decoro dell'aera assegnata, sostenere le spese di allaccio per l'energia elettrica, rispondere per gli eventuali danni a cose e persone derivanti dalla gestione del servizio,

Possono partecipare al bando le ditte individuali o società, imprese, cooperative iscritte alla CCIAA in forma attiva per categoria di attività inerente la gara in oggetto. Ciascun candidato potrà partecipare per la concessione di un solo posteggio di risciò.

L'operatore economico interessato a partecipare alla concessione temporanea dovrà far pervenire al Comune la domanda redatta nel modello, allegato all'avviso pubblicato, ovvero a mezzo di raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12 del 7 giugno prossimo.