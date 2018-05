La tendenza dell'estate? I ghiaccioli al prosecco e allo champagne

Durante l'estate 2017 fu inventato lo smalto al prosecco. Quale fosse il suo scopo preciso, però, non era chiaro. Per l'estate 2018, la tendenza è il ghiacciolo ai gusti Prosecco, Bellini e Mosow Mule. E si, sono alcolici. A lanciarli una società inglese chiamata POPS che, dopo i primi successi ha anche lanciato i gusti Champagne, Rosé & Raspberry e Watermelon Martini.

Ci sono anche due versioni non alcoliche: Apple & Elderflower, and Chilly Mango. Come acquistarli? Semplice, tramite intenet. Oltre la Manica stanno avendo successo e chissà che presto non arrivino anche nei nostri banco frigo.