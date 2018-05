Operazione antidroga a Modica, 10 arresti. FOTO

Modica - L’indagine coordinata dalla Procura di Ragusa ha permesso di sgominare un gruppo di attivissimi spacciatori di hashish, marijuana e cocaina attivi nella città, culla del barocco, in provincia di Ragusa. Ricostruiti floridi canali di approvvigionamento tra il capoluogo etneo e Modica. Sono stati impiegati circa 50 militari e già nel corso dell’attività, durata circa un anno, sono stati sequestrati oltre 4 chili di droga ed arrestate numerose persone. Sono 9 le persone arrestate (tra italiani e stranieri) di un’età compresa tra i 20 e 50 anni, destinatarie del provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’indagine da cui deriva l’operazione, denominata “PITTORE BAROCCO”, trae origine dall’attività di alcuni degli indagati, i quali utilizzavano una piccola impresa di ristrutturazione edile e di pittura per dissimulare gli incontri con il fornitore e utilizzare il linguaggio criptico per indicare la sostanza stupefacente.

L’indagine che si è protratta da Febbraio 2017 a Marzo del 2018 trae origine da una articolata attività investigativa. In particolare l’attenzione veniva focalizzata su due personaggi ovvero Neila Achref e Hacham Aziz sul conto dei quali si erano raccolti probanti elementi circa l’illecita attività che avveniva nel cuore del centro storico di Modica bassa. L’attività illecita veniva sin da subito riscontrata attraverso gli arresti eseguiti in flagranza di reato a carico degli stessi nel corso dei quali venivano sequestrati oltre 250 grammi di hashish suddivisi in due panetti e stecchette già pronte per la vendita, e nei confronti di HACHAM oltre 50 gr di hashish.

Sono stati accertati numerosissimi episodi di spaccio, come quelli messi in atto all’interno della piazza Campailla, piazza Matteotti, piazza Corrado Rizzone, nel quartiere della Vignazza, a seguito dei quali venivano segnalati all’UTG e denunciati a piede libero diversi giovani, e localizzati dei veri e propri “laboratori di spaccio”, realizzati in cantine e garage, ove veniva custodita la merce e dove spesso si realizzavano gli scambi.

Successivi periodi di osservazione e pedinamenti consentivano di individuare altri soggetti coinvolti nell’illegale commercio sulla piazza della Contea, come il pregiudicato Qantar Mohamed, personaggio astuto, che non solo collaborava con i due extracomunitari per la conduzione dell’attività illecita ma, a sua volta, era riuscita ad inserirsi nel tessuto sociale locale, facendosi coadiuvare da persone del luogo tra cui alcune incensurate al fine di evitare qualsiasi controllo a suo carico da parte delle forze dell’ordine. Tra queste Laura Curto, giovane ragazza che coadiuvava l’operato del Qantar assicurando un luogo sicuro tra le campagne modicane ove ben occultare la sostanza stupefacente; il fratello Giovanni Curto, con il ruolo di corriere, tratto in arresto per il possesso di oltre 90 grammi di marijuana; Rosario D'amico il quale, in vesti di “collega di lavoro” arrestato poiché sorpreso con 3 kili di hashish occultati unitamente agli attrezzi da lavoro.

Ebbene questi ultimi utilizzavano come copertura, l’attività d’impresa di ristrutturazioni edili e pittura intestata al Qantar, non solo per utilizzare il linguaggio criptico per indicare la sostanza, ma anche per effettuare i numerosi viaggi a Catania per reperire, acquistare e trasportare grossi quantitativi di sostanza trovando la fattiva collaborazione di Francesco Di Mauro. Un ultimo fronte è quello rappresentato dai rumeni Toader Adina, compagna di Hachiam Aziz, la quale collaborava con lo stesso a reperire gli acquirenti e Nichifor Radu, suo connazionale e spacciatore.

Le indagini, inoltre, hanno evidenziato che gli indagati traggono il proprio sostentamento esclusivamente, tranne per alcuni, dallo spaccio degli stupefacenti, in particolare hashish, marijuana e cocaina, effettuato prevalentemente nel circondario del comune di Modica.

Complessivamente, tra flagranza e misure cautelari 15 persone, sono state deferite in stato di libertà 5 persone e segnalare all’UTG di Ragusa diversi assuntori. Venivano inoltre sequestrati, complessivamente, oltre 4 kg di stupefacenti.





Soggetti colpiti dalle misure cautelari custodiali:



1. QANTAR MOHAMMED, 38 anni, Marocchino;

2. DI MAURO FRANCESCO, 40 anni, Catanese;

3. HACHAM AZIZ, 35 anni, Marocchino;

4. NICHIFOR RADU, 31 anni, Rumeno;

5. TOADER ADINA, 26 anni, Rumena;

6. D’AMICO ROSARIO, 49 anni, Modicano;

7. CURTO GIOVANNI, 37 anni, Modicano;

8. CURTO LAURA, 28 anni, Modicana;

9. NEILA ACHREF, 26 anni, Tunisino;



APPLICAZIONE MISURA DELL’OBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA P.G.:

1. G.N. 50 anni, di Modica.