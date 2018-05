Omicidio Saillant, pena ridotta per Filippo Assenza

Vittoria - Pena ridotta in appello per il vittoriese Filippo Assenza, 57 anni, reo confesso dell'omicidio di Giorgio Saillant, 57 anni, verificatosi il 24 gennaio 2016 a Vittoria. Il rito abbreviato che si è celebrato al tribunale di Ragusa, aveva inflitto 14 anni di carcere. Ora, i giudici della corte d'appello di Catania gli hanno ridotto la pena di un anno, a 13 anni. Durante il rito abbreviato, gli erano state concesse le attenuanti generiche e fu esclusa, in quell'occasione, la premeditazione. L'omicidio, come si ricorderà, avvenne per motivi passionali, in quanto Assenza era coinvinto che la moglie intrattenesse una presunta relazione extraconiugale con la vittima.

Tra l'altro, Assenza dichiarò che aveva sparato solo per intimorire l'uomo, pensando di non averlo preso.

La procura aveva fin da subito ritenuto che Assenza fosse tornato a Vittoria da Londra con il preciso intento di "vendicare l´onore personale", ma l´uomo aveva contestato anche la volontà omicida. Il fucile lo aveva reperito a casa della madre e poi si era appostato sotto la casa del vigile del fuoco, che sarebbe dovuto rientrare dal lavoro.

L'uomo gli ha sparato dal finestrino del lato passeggeri e, a detta di Assenza, solo per mettergli paura. Poi, però, dopo essersi reso conto di averlo colpito, si è dato alla fuga. Tutto venne ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e l'uomo venne rintracciato poche ore dopo da carabinieri e polizia, compreso il fucile che aveva lasciato a casa della madre.