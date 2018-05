De Conciliis e Luigi Nifosì al Maschio Angioino

Napoli - Ettore de Conciliis. "Spazi di quiete, paesaggi e land art", è il titolo della mostra organizzata da Il Cigno edizioni al Maschio Angionino di Napoli.

«Si tratta di una presentazione di mie opere degli ultimi vent’anni soprattutto, e come di consueto, riguardanti i temi di natura e paesaggio che, allo stesso tempo include l'“altro paesaggio”, ovvero quello della land art. Si tratta di un’“arte territoriale” che viene presentata in un’ampia documentazione fotografica. Paesaggi dipinti e land art, due esempi diversi di trattare la natura».

Questa l’introduzione del maestro Ettore de Conciliis alla sua mostra Spazi di quiete, paesaggi e land art – voluta dal Comune di Napoli, Assessorato alla Cultura e Turismo, organizzata da Il Cigno GG Edizioni e curata da Marco Di Capua e Filomena Maria Sardella – che sarà inaugurata a Napoli il prossimo 24 maggio alle ore 18.30 all’interno del Maschio Angioino. Per l’occasione saranno anche esposte le foto di Luigi Nifosì del Memoriale di Portella della Ginestra, opera di land art realizzata dallo stesso de Conciliis in ricordo della strage del primo maggio 1947 perpetrata dal bandito Giuliano in Sicilia.

Ettore de Conciliis, nato ad Avellino nel 1941, diventa celebre nel 1965 per aver realizzato il Murale della pace nella chiesa di San Francesco ad Avellino: alle spalle dell'altare di una chiesa cattolica fu posto un affresco in cui, attorno alla figura di san Francesco, compaiono da un lato immagini di guerra e di distruzione, dall'altro di pace e di giustizia sociale. Accogliendo il rivoluzionario messaggio di pace e fratellanza di Papa Giovanni XXIII de Conciliis rappresenta, uno accanto all’altro, John Kennedy, Mao Tse Tung, Cesare Pavese, Guido Dorso, Pier Paolo Pasolini, Fidel Castro, Pablo Picasso, Carlo Levi, Alberto Moravia e altri. Il fare artistico di de Conciliis colpisce per la sua multidimensionalità. Può essere considerato un laico che sa muoversi in contesti religiosi e che, con le sue opere, mette insieme impegno civile, paesaggio, natura.

Saranno venti le opere esposte del Maestro de Conciliis, tra cui un dittico e un trittico monumentali, più le dodici immagini del fotografo siciliano Luigi Nifosì.

Ettore De Conciliis è pittore accomunato da profonda amicizia con il nostro Piero Guccione, oltre che per la similare visione romantica della pittura.

Scheda Tecnica della mostra

Titolo: “Ettore de Conciliis. Spazi di quiete, paesaggi e land art”

A cura di: Marco Di Capua e Filomena Maria Sardella

Luogo: Cappella palatina del Maschio Angioino, Napoli

Opere in mostra: Tele: de Conciliis; Foto di "Portella della Ginestra”: Luigi Nifosì

Organizzazione: Il Cigno GG Edizioni

In collaborazione con: Comune di Napoli, Assessorato alla Cultura, Turismo

Date: 25 maggio - 26 agosto 2018

Inaugurazione: 24 maggio ore 18.30