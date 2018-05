La nivèra dell'Avis. Escursione naturalistica sull'Arcibessi

Chiaramonte Gulfi - Si svolgerà domenica 27 maggio la sesta edizione de “La Nivèra dell’Avis” un evento organizzato dall’Avis di Chiaramonte alla scoperta del territorio con la biologa Iolanda Galletti. Quest’anno il luogo scelto dagli organizzatori è la zona antistante il rifugio degli Arcibessi.

“Una visita guidata alla scoperta dei tratti di naturalità della Pineta Arcibessi di Chiaramonte. Nonostante il devastante danneggiamento provocato dai roghi dell’anno precedente, durante la breve escursione, avremo la possibilità di osservare come il bosco presenti già una rapida ricrescita di un sottobosco che presenta tratti di naturalità piuttosto interessanti, caratterizzati da elementi di macchia mediterranea, arbustiva ed erbacea di elevato pregio. – dice la biologa Iolanda Galletti - Tale vegetazione che si alterna a gradevoli fioriture primaverili, testimonia la storia botanica del territorio che verrà descritta fornendo spiegazioni sulle principali essenze, l’importanza tassonomia e gli utilizzi nella tradizione popolare".

Ricordiamo che questa manifestazione, nata sei anni fa, grazie alla collaborazione con l’associazione Nivèra con in testa il presidente l’antropologo Alessandro D’Amato. In questi anni nelle passeggiate guidate dal biologo Giovanni Amato si è potuto ammirare e scoprire luoghi per tanti sconosciuti. A conclusione dell’escursione si mangerà presso l’area attrezzata. Per partecipare basta recarsi all’Avis entro giovedì 24 nei giorni di segreteria mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 ed il venerdì dalle 16 alle 19.