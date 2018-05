Orchestra Sinfonica ed i solisti del Liceo Verga di Modica in concerto

Modica - I frutti dell’eccellenza nella formazione musicale specialistica tornano a calcare il palco, con il corposo concerto dell’Orchestra Sinfonica ed i solisti del Liceo Musicale Statale “G.Verga” di Modica in cartellone Venerdì 18 Maggio per la Stagione Musicale della Fondazione Teatro Garibaldi, con la direzione artistica della sezione Musica affidata al M°. Giovanni Cultrera.

Seconda produzione musicale della Stagione, si tratta del risultato di una cooperazione tra i due enti che già da qualche anno comporta ricadute importanti in termini di promozione culturale e artistica; ricordiamo quattro concerti nella Stagione Musicale del Teatro Garibaldi dello scorso anno, con programmi ed assetti orchestrali differenziati. Preme precisare, inoltre, che da un triennio l’attività artistica viene integralmente realizzata nell’ambito del Progetto nazionale MIUR di Alternanza Scuola Lavoro che vede tra i partner coinvolti anche l’A.GI.MUS. sezione di Ragusa, Presidente Giuseppe Basile e Direttore artistico Marisa Di Natale.

Si conferma pertanto di alto profilo la formazione musicale, solistica, d’insieme e orchestrale, erogata presso il Liceo Musicale Statale modicano, retto dal Prof. Alberto Moltisanti; i suoi studenti da solisti ed in svariate configurazioni d’insieme, raccolgono da tempo un numero alto e crescente di prestigiose affermazioni in Festival e Concorsi nazionali ed internazionali.

In programma Concerti di Antonio Vivaldi, selezioni da Sinfonie di Ludwig van Beethoven, la prima parte del Concerto in sol minore op. 26 di Max Bruch e la Danza Slava N. 8 di Antonìn Dvorak: strepitosi i giovani solisti, alla chitarra Diego Melfi nel Concerto in Do maggiore di Vivaldi e Alesia Nexhipi al violino nel difficile Concerto di Bruch.

Presenti il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, il sovrintendente del Teatro Garibaldi, Tonino Cannata, il Dirigente Scolastico del Liceo Musicale “G.Verga” di Modica, Alberto Moltisanti,; in coda alla serata, ognuno di loro ha rimarcato l’impegno ed il ruolo attivo per la crescita di questa splendida realtà formativa in campo musicale e dal prossimo anno con la novità del nuovo indirizzo coreutico per la Danza Classica, Moderna e Contemporanea, valore trainante per l’intera collettività in termini di sviluppo culturale. Come sempre a presentare la serata con la verve che la distingue, la Prof.ssa Loredana Vernuccio, referente del Liceo Musicale modicano; sul podio a dirigere, il Prof. Mirko Caruso, docente responsabile del Progetto Orchestra d’Istituto.