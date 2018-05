Vittoria, due incendi nella notte

Vittoria - Due incendi scoppiati questa notte a Vittoria. Il primo si è verificato in un appartamento, in via Milano. Il secondo, invece, riguarda l'incendio di un furgone in via Neghelli, verificatosi intorno alle 5.30. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per domare le fiamme. Secondo le primissime informazioni, è possibile che l'incendio nell'abitazione sia scoppiato a causa di un furto che sarebbe stato effettuato poco prima da ignoti malviventi.

Su entrambi gli episodi indaga la polizia di stato.

Foto: repertorio