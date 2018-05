Finanziamenti da Palermo per l'Asp di Ragusa

Ragusa - È lo stesso Commissario dell’Asp di Ragusa, dr. Salvatore Lucio Ficarra, a dare la notizia dei nuovi finanziamenti arrivati all’Azienda Sanitaria di Ragusa.

«Sono molto soddisfatto per le somme, consistenti, che sono state destinate alla nostra sanità ragusana: un milione di euro per il Giovanni Paolo II e 800 mila per l’acquisto di un nuovo angiografo.» ha commentato il dr. Ficarra.



Finanziamenti che provengono dal Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica – Servizio 5° “Economico Finanziario” – Assessorato Regionale alla Salute - relative all’assegnazione, in via definitiva, per l’anno 2017.

La Direzione strategica dell’Asp ringrazia l’Assessore Razza e il Direttore del Dipartimento, dr. La Rocca, per l’attenzione rivolta all’Asp.