Ritratti di famiglia, i novant'anni dell'Umberto I

Ragusa - Con il patrocinio del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa e del Comune di Ragusa, il Liceo Classico, in collaborazione con l' Associazione "Noi Dell'Umberto I" ha organizzato una serie di incontri per celebrare i novant'anni dall'istituzione del Liceo e i 135 anni dall'istituzione del regio Ginnasio. Gli incontri, che si susseguiranno durante l'intero 2018, sono dedicati ad alcuni dei protagonisti della vita politica, sociale e culturale ragusani che, in vario modo, sono legati alla storia del Liceo e hanno come titolo "Ritratti di famiglia".

Il secondo di questi ritratti è dedicato alla Prof.ssa Giuseppina Basta Donzelli, illustre allieva dell'Umberto I, già ordinaria della cattedra di Letteratura Greca presso l'Università di Catania, che domani, lunedì 21 Maggio, alle ore 18.00, nell'Auditorium del Liceo, presenterà le tragedie del 54° ciclo di rappresentazioni classiche di Siracusa, l'Edipo a Colono e l'Eracle.