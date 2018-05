Nadia Toffa assente da Le Iene: Ci guarda da casa

Milano - Nadia Toffa ha saltato la partecipazione alla trasmissione domenicale de Le Iene, in onda su Italia Uno. "Nadia Toffa stasera ci guarda da casa, si sta riposando". Così i conduttori stasera all'inizio della trasmissione di giornalismo denuncia. Nadia Toffa è stata colpita da un tumore cerebrale, come lei stessa ha rivelato in diretta Tv qualche mese fa, dopo che un improvviso malore l'aveva costretta a un ricovero d'urgenza.

La scorsa settimana Nadia Toffa è intervenuta in diretta per rassicurare i suoi fan, spiegando loro che i medici le hanno consigliato di riposare dopo le terapie a cui si sottopone ciclicamente. Da allora la giornalista non ha pubblicato alcun post su Facebook, Twitter o Instagram. Silenzio sui social da parte della Toffa, ma non è passato inosservato il suo “mi piace” ad un post de Le Iene, che ha pubblicato su Facebook la notizia del prestigioso riconoscimento vinto dalla sua inviata. Ci riferiamo al premio Luchetta, ottenuto per il servizio realizzato con l'autore Marco Fubini sulla prostituzione minorile a Bari, andato in onda il 19 marzo 2017. Una meritata soddisfazione per la Iena Nadia Toffa.

«La mia testa sta benissimo», aveva assicurato l'inviata e conduttrice del programma di Italia 1 la settimana scorsa. «I medici dicono che il mio corpo deve riposare», ha poi aggiunto la Toffa, che poche ore prima sui social aveva affermato che l'energia e l'affetto del pubblico le stanno dando «una carica pazzesca». Queste le parole usate nel post in cui è ritratta senza la parrucca in testa ma con un turbante a fiori. L'ultimo messaggio social di Nadia Toffa risale al 13 maggio 2018, quando scrisse: «Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leiene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca. È per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi».