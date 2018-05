Sergio Bramini ospite dalla Annunziata: Io, vittima dello Stato

Monza - L'imprenditore monzese Sergio Bramini è stato ospite della trasmissione di Lucia Annunziata Mezz'ora in più su Rai Tre. L'ex amministratore delegato della Icom, che ha gestito le discariche in provincia di Ragusa, è stato sfrattato dalla sua prima casa di Monza per i debiti accumulati a causa dei mancati pagamenti dovuti nei suoi confronti dalla Pubblica Amministrazione. Bramini ha accusato quanti esercitano uno strapotere nella vicenda delle esecuzioni immobiliari, ai sensi della legge varata nel 2016. Bramini potrebbe assumere un ruolo nel nuovo governo. Nonostante un suo amico si sia proposto il debito, il creditore ha rifiutato. Bramini è stato sfrattao dalla casa in cui viveva da 27 anni grazie all'intervento di 350 uomini delle forze dell'ordine.