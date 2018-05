Si chiama Aznom l'auto di lusso che vi fa anche il caffè. VIDEO

E' un pick-up americano di lusso ed esclusivo. Una ammiraglia, fuori dagli schemi e dalle convenzioni. L'auto si chiama Atulux ed è prodotta dalla casa monzese Aznom. La Aznom ha scelto il Ram 1500, il pick-up del gruppo Ex Fiat, per via della sua solida struttura meccanica e del motore V8 Hemi 5.7 litri da 401 CV abbinato alla trazione integrale e a un cambio automatico. La struttura originale del pick-up è stata modificata nella parte posteriore, allungando tetto e abitacolo per ricreare linee simili a quelle di una berlina a passo lungo. L'impianto frenante è ora dotato di pinze a otto pompanti e dischi da 420 mm all'anteriore.

In quasi sei metri di lunghezza la Aznom Atulux ospita una lounge dotata di tutti i confort, dai comodi sedili di pelle alla macchina per il caffé espresso fino ad arrivare a due schermi da 17" che permettono di guardare la tv o giocare con l'Xbox One integrata nel tunnel centrale totalmente realizzato di rovere sbiancato curvato a vapore. Per immergersi nei film e nei videogiochi è previsto anche un impianto audio da 1.200 Watt con 10 speaker e un subwoofer. C' anche un frigorifero che può contenere diverse bottiglie di champagne, oltre che un vano bar con due bottiglie di cristallo: a bordo sono presenti anche degli alloggiamenti per delle flûte e dei bicchieri da whisky.

La parte posteriore del pick-up del brand di FCA è stata modificata da Aznom con un allungamento di tetto e abitacolo per ricreare un design molto simile a quello visto sulle berline a passo lungo. L’atelier monzese, inoltre, ha potuto rendere il telaio della vettura più resistente.