Premio giornalistico nazionale al Curcio di Ispica

Ispica - Dopo aver superato le selezioni del monitoraggio effettuato su 1.856 giornali scolastici, il blog “Il-filoconduttore.blogspot.it” , testata degli indirizzi odontotecnico e manutenzione dell’istituto Curcio di Ispica è entrato a far parte delle migliori 100 testate scolastiche italiane ed ha ricevuto il prestigioso premio nazionale “Giornalista per un giorno - Targa d’argento del Presidente della Repubblica” . La selezione è stata curata dall’Associazione Nazionale di Giornalismo Scolastico Alboscuola. Nella natura incantevole che fa da cornice alle Terme di Chianciano, presso il Palamontepaschi, la redazione, composta da docenti e studenti, del giornalino on-line “Il filo conduttore” dell’Istituto G. Curcio di Ispica, ha partecipato alla cerimonia di premiazione. Il blog è nato nell’anno scolastico 2016-2017 dall’entusiasmo di studenti e docenti degli indirizzi Odontotecnico e Manutenzione dell’Istituto Gaetano Curcio di Ispica, che hanno voluto creare uno spazio frizzante diverso dai contesti curriculari in cui condividere idee, pensieri, riflessioni, foto, suggestioni ed emozioni. Tutto è iniziato quasi per gioco come a voler vincere la scommessa che anche in un indirizzo professionale è possibile portare avanti esperienze di giornalismo e percorsi di riflessione sul mondo, sulle parole o percorsi di ricerca fotografica. La testata è diventata per i ragazzi, seguiti dai docenti Domenica Varano, Elena Di Giorgio, Santina Cannizzaro e Giuseppina Franzò, una palestra di cittadinanza attiva, uno strumento per sollecitare gli studenti all’osservazione critica del territorio, delle sue risorse e delle sue problematiche. Gli studenti hanno avuto così la possibilità di guardare alla quotidianità scolastica e al mondo per dire la loro e far sentire la loro voce, raccontarsi e raccontare. Le varie sezioni scandiscono uno sguardo a 360 gradi sul mondo: dalla vita scolastica all’attualità, dalle problematiche del bullismo inserite nella sezione Bullbox alla musica e alla psicologia, dalle foto artistiche ai racconti di vita carichi di input interessanti per i giovani, dalla riflessione sulle parole della sezione dedicata all’iniziativa dell’enciclopedia Treccani “Le parole della nostra vita-le parole valgono”alla sezione dedicata alla partecipazione attiva alla piattaforma europea eTwinning. Il giornale è consultabile all’indirizzo https://il-filoconduttore.blogspot.it. Il primo a congratularsi con gli studenti e i docenti per l’importante riconoscimento è stato il dirigente scolastico Maurizio Franzò.